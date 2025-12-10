Tirocini di inclusione sociale | a Marigliano c’è tempo fino al 19 dicembre per partecipare

Il Comune di Marigliano ha aperto un avviso pubblico per tirocini di inclusione sociale, finanziati dal Programma GOL della Regione Campania e dal PNRR. Gli interessati hanno tempo fino al 19 dicembre per presentare domanda e partecipare a questa opportunità di inserimento lavorativo e sociale, contribuendo così al rafforzamento dell’inclusione nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è tempo fino al 19 dicembre per partecipare all’avviso pubblico del Comune di Marigliano dedicato ai tirocini di inclusione sociale finanziati dal Programma GOL della Regione Campania e dal PNRR. L’Amministrazione ha infatti avviato la selezione di 30 cittadini che potranno essere coinvolti in un percorso di formazione pratica all’interno degli uffici e dei servizi comunali, con l’obiettivo di favorire l’autonomia personale, il reinserimento lavorativo e il superamento di condizioni di fragilità. Il progetto rientra nel Percorso 4 “Lavoro e Inclusione” e si rivolge a persone con bisogni complessi, prese in carico dai servizi sociali o sociosanitari, oppure in situazioni di svantaggio occupazionale come disoccupati di lunga durata, giovani che non studiano e non lavorano, lavoratori con redditi molto bassi, donne in condizioni di difficoltà, persone con disabilità o beneficiari di sostegni al reddito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

