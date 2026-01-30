Nicolussi Caviglia ringrazia il Parma, dove ha giocato in prestito, e parla del suo percorso alla Juventus. Dichiara che ha fatto tanta esperienza, ma si prepara a una domenica importante, senza entrare troppo nei dettagli.

Nicolussi Caviglia: «Ringrazio il Parma. Nella Juve ho fatto un grande percorso ma domenica.». Le parole dell’ex bianconero. È un intreccio di cuore e professionismo quello che attende Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista, appena approdato al Parma dopo aver risolto anticipatamente il prestito alla Fiorentina, si è presentato oggi in conferenza stampa. Il destino ha voluto che il suo esordio in maglia crociata possa avvenire proprio contro la Juventus, il club che lo ha cresciuto e formato, in un match che promette scintille al Tardini. Il ritorno al Tardini. Per il classe 2000 si tratta di un ritorno in Emilia, dove aveva già vissuto una breve parentesi nel 2020, interrotta bruscamente da un infortunio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Dopo settimane di trattative, Nicolussi Caviglia torna al Parma.

Hans Nicolussi Caviglia è atterrato a Parma e si è subito diretto verso il centro sportivo.

