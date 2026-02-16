Parla Marotta | Bastoni ha sbagliato ma reazione mediatica smisurata

Giuseppe Marotta ha criticato la copertura mediatica eccessiva sull’espulsione di Pierre Kalulu durante Inter-Juventus, avvenuta a causa di un contatto con Alessandro Bastoni. La decisione dell’arbitro ha scatenato molte reazioni, ma il dirigente nerazzurro sottolinea che Bastoni ha commesso un errore, anche se la reazione dell’opinione pubblica è stata sproporzionata. La conferenza stampa di Marotta è durata poco, ma si è concentrata sul ruolo dei media nel amplificare le polemiche.

Breve ma intensa conferenza stampa di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, dopo le polemiche legate all’espulsione di Pierre Kalulu in Inter-Juventus per il contatto con Alessandro Bastoni. “La nostra posizione è semplicissima – ha esordito – abbiamo notato che c’è stata una presa di posizione mediatica smisurata rispetto a quanto accaduto. Lo stesso giocatore è stato oggetto di una gogna mediatica che va al di là di quanto successo. Parliamo di un calciatore di 26 anni, con più di 300 presenze in Serie A, mai protagonista di episodi clamorosi. È un patrimonio della Nazionale e qualcuno arriva persino a mettere in dubbio la sua convocazione: questo è un danno ingiusto”.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Andrea Ranocchia ha preso posizione sulla polemica che ha coinvolto Alessandro Bastoni dopo la partita contro la Juventus, sottolineando che l’ex compagno di squadra ha commesso un errore, ma non merita di essere travolto dai media.

