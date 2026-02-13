La mamma del bimbo col cuore bruciato | Il trapianto si può fare ora è primo nella lista in Italia Il piccolo è in coma farmacologico

La mamma del bambino con il cuore danneggiato spiega che il trapianto può essere effettuato e che ora il suo bambino è in cima alla lista di attesa in Italia. Il piccolo si trova in coma farmacologico all’ospedale Monaldi di Napoli, dove i medici sperano di trovare un cuore compatibile il prima possibile.

Il bimbo ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Monaldi di Napoli, dopo il trapianto di un cuore risultato danneggiato, è stato inserito «al primo posto nella lista dei trapiantandi italiani». A darne notizia è stata la mamma, Patrizia, durante la trasmissione "La vita in diretta" su Rai 1: «Lo hanno messo al primo posto nella lista dei trapiantandi italiani», spiega, sottolineando l’urgenza di garantire al piccolo la massima priorità anche a livello mondiale. «Spero – aggiunge – che si faccia ancora di più e che arrivi al più presto un cuore compatibile. Al momento, i medici confermano che ci sono le condizioni affinché il trapianto possa essere effettuato». 🔗 Leggi su Leggo.it

La mamma del bambino con il cuore danneggiato spiega che, a causa delle gravi condizioni del figlio, ora è il primo nella lista dei trapianti in Italia.

La mamma del bambino racconta che hanno saputo della condizione del cuore solo dai giornali.

