Carlo ha deciso di prendere le distanze dal fratello Andrea. Dopo le ultime indagini e le polemiche, il re ha annunciato di voler sostenere apertamente le forze dell’ordine, lasciando alle spalle le tensioni con l’ex Principe. La mossa segna un cambiamento netto nella posizione della famiglia reale, che ora sembra voler rafforzare la propria immagine e affidarsi alla legge.

C’è stata chiaramente una svolta nell’atteggiamento della Famiglia Reale nei confronti di Andrea, ormai ex Principe. Per quanto la rimozione dei titoli da parte di Re Carlo abbia avuto un chiaro peso, il gesto è giunto in netto ritardo, secondo molti. È poi mancata una condanna netta e pubblica da parte del sovrano, che ha sprecato più di una chance per esprimersi in merito. Numerosi gli esperti che sostengono quanto tutto ciò abbia inasprito i rapporti con William e Kate. La loro visione della monarchia è infatti ben differente e, chiaramente, temono di dover subire il peso dello strascico di questa vicenda. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nuova indagine Andrea ed Epstein, ora Re Carlo abbandona il fratello: “Supporto alla polizia”

Approfondimenti su Re Carlo

Re Carlo III si dice preoccupato per le nuove accuse contro il fratello Andrea.

Il re Carlo III si mostra disponibile a collaborare con le autorità britanniche nel caso Epstein.

Ultime notizie su Re Carlo

