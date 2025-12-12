Papardo avvia la trasformazione dei posti vacanti la Uil Fpl esulta per il passaggio da Ausiliari a operatori socio sanitari

L'Azienda Ospedaliera Papardo ha annunciato l'avvio del processo di trasformazione dei posti vacanti di Ausiliario in Operatori Socio-Sanitari (OSS), un intervento che segna un passo importante nel potenziamento del personale e nell'ottimizzazione dei servizi. La decisione è stata accolta con entusiasmo dalla Uil Fpl Messina, che sottolinea l'importanza di questa evoluzione per migliorare l'assistenza ai pazienti.

La Uil Fpl Messina accoglie con soddisfazione la decisione dell'Azienda Ospedaliera Papardo di avviare l'iter amministrativo per trasformare i posti attualmente vacanti di Ausiliario in Operatori Socio-Sanitari (OSS). Una misura richiesta da tempo dal sindacato, che ora trova riscontro nella nota.

