Nuovi operatori socio-sanitari in arrivo a Pordenone

Sedici nuovi OSS in arrivo a Pordenone. Si sono infatti conclusi nell’ex chiesetta dell’ospedale di Pordenone gli esami finali per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario organizzato dall'Asfo. La responsabile Roberta Grando ha annunciato che i partecipanti hanno completato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

