Mai guerre in nome di Dio. Papa Leone XIV e il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I firmano una Dichiarazione congiunta nella quale rifiutano "qualsiasi uso della religione e del Nome di Dio per giustificare la violenza", lanciano un appello a coloro che hanno responsabilità civili e politiche affinché "facciano tutto il possibile per garantire che la tragedia della guerra cessi immediatamente" e ribadiscono l'impegno per l'unità dei cristiani per "giungere a una comune" della Pasqua. La piena comunione tra tutti i cristiani quindi e' l'obiettivo e la commemorazione dei 1.700 anni dal primo Concilio ecumenico di Nicea può "ispirare nuovi e coraggiosi passi", perché, nonostante gli ostacoli che ne impediscono il ripristino, bisogna riconoscere ciò che unisce: "la fede espressa nel Credo di Nicea". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Papa Leone scalzo nella Moschea Blu: "Mai più guerre in nome di Dio"