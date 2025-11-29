Papa Leone scalzo nella Moschea Blu | Mai più guerre in nome di Dio
Mai guerre in nome di Dio. Papa Leone XIV e il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I firmano una Dichiarazione congiunta nella quale rifiutano "qualsiasi uso della religione e del Nome di Dio per giustificare la violenza", lanciano un appello a coloro che hanno responsabilità civili e politiche affinché "facciano tutto il possibile per garantire che la tragedia della guerra cessi immediatamente" e ribadiscono l'impegno per l'unità dei cristiani per "giungere a una comune" della Pasqua. La piena comunione tra tutti i cristiani quindi e' l'obiettivo e la commemorazione dei 1.700 anni dal primo Concilio ecumenico di Nicea può "ispirare nuovi e coraggiosi passi", perché, nonostante gli ostacoli che ne impediscono il ripristino, bisogna riconoscere ciò che unisce: "la fede espressa nel Credo di Nicea". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Storica visita di Papa Leone XIV nella Moschea Blu di Istanbul: a differenza dei suoi predecessori sceglie di non pregare #Mondo - facebook.com Vai su Facebook
La giornata turca di Papa Leone si apre in moschea (senza preghiera) - di @matteomatzuzzi Vai su X
Papa Leone scalzo nella Moschea Blu: "Mai più guerre in nome di Dio" - Papa Leone XIV e il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I firmano una Dichiarazione congiunta nella quale rifiutano ... Si legge su iltempo.it
Il Papa scalzo nella moschea blu di Istanbul. Perché lo storico viaggio rivela la linea spirituale di Leone XIV - Nel suo primo viaggio internazionale, Leone XIV visita la Moschea Sultan Ahmed in Turchia prima della tappa in Libano ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Storica visita nella Moschea Blu, il Papa scalzo ma non prega - Storica visita di Papa Leone XIV nella Moschea Blu di Istanbul, uno degli eventi centrali di questo primo viaggio internazionale all'insegna del dialogo con tutti e tra tutti per costruire percorsi di ... Secondo ansa.it