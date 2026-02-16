Papa | guerre attentato uomo all' uomo

Papa Francesco ha commentato che le guerre rappresentano un vero e proprio attentato contro l’umanità, poiché colpiscono anche ospedali e civili innocenti. A Roma, durante un discorso pubblico, ha sottolineato come i conflitti armati distruggano la vita e la salute delle persone, causando sofferenze atroci. Il Papa ha detto che questa violenza, che si manifesta con l’assedio di strutture sanitarie, è una forma di aggressione che l’uomo si infligge da solo. Sono stati portati esempi di zone di guerra dove le strutture mediche sono state colpite o distrutte, lasciando i civili senza cure.

"Le guerre, che coinvolgono strutture civili, inclusi gli ospedali, costituiscono il più assurdo attentato che la mano dell'uomo rivolge contro la vita e la salute pubblica". Leone XIV torna a condannare i conflitti e a chiedere pace, ricevendo i membri della plenaria della Pontificia accademia per la Vita. "Spesso si afferma che vita e salute sono valori ugualmente fondamentali per tutti, ma tale affermazione risulta ipocrita. Nonostante dichiarazioni e proclami, non tutte le vite sono ugualmente rispettate né la salute tutelata".