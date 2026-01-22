Nel conflitto a Gaza, i dati indicano che giornalisti e sanitari sono stati colpiti più spesso rispetto ad altri contesti bellici. Tra il 2023 e il 2024, il numero di professionisti dei media e operatori sanitari uccisi ha superato quello di molte altre guerre precedenti. Questa situazione solleva questioni sulla sicurezza e sulle specificità di questo conflitto, evidenziando la vulnerabilità di chi svolge un ruolo fondamentale nell'informazione e nell'assistenza umanitaria.

di Sara Gandini e Paolo Bartolini A Gaza, giornalisti e operatori sanitari sono stati uccisi più frequentemente del resto della popolazione? Sappiamo che il numero assoluto di giornalisti uccisi a Gaza tra il ‘23 e il ‘24 ha superato di gran lunga i numeri di tutte le altre guerre precedentemente studiate sul pianeta. Il numero di sanitari uccisi è impressionante. Ma la morte di così tanti giornalisti e sanitari potrebbe essere in qualche modo casuale, un normale “effetto collaterale” del conflitto? Il 14 gennaio l’ European Journal of Public Health, prestigiosa rivista di Oxford University Press, ha pubblicato l’articolo “Mortality risk for healthcare workers and journalists in the Gaza Strip over 2023–24” che risponde a questa domanda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Così abbiamo stimato che a Gaza giornalisti e sanitari sono morti più che in altre guerre

Leggi anche: Con lei ha funzionato così: è vedendo altre nuotatrici allenarsi mentre i figli correvano a bordo vasca che ha capito che sport e maternità sono conciliabili. Oggi Adrian ha 13 settimane. «E ora posso dirlo: so che cos'è la stanchezza»

Spalletti a Mediaset: «Vittoria sporca, difficile e impegnativa. Abbiamo aspirazioni che non sono quello che abbiamo fatto fino a questo momento qui»Luciano Spalletti ha commentato la vittoria della sua squadra, descrivendola come difficile e impegnativa, definendola una vittoria

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Come si è arrivati all'accordo di pace a Gaza tra Israele e Hamas e cosa succede ora

Argomenti discussi: Così abbiamo stimato che a Gaza giornalisti e sanitari sono morti più che in altre guerre; The Marvels, la regista del film commenta il più grande flop MCU dopo due anni: Ci abbiamo provato; Il record del Marconi: 100 destinazioni servite; Donadoni: Con il Palermo non siamo distanti quanto dice la classifica. Dal mercato altri 2-3 elementi.

Così abbiamo salvato il presepeA dieci anni, entrando nella maestosa basilica di San Cassiano a Comacchio, rimase colpito dal bellissimo presepe che vi era stato allestito e fu quasi una folgorazione per quella che sarebbe esplosa ... ilrestodelcarlino.it

Di solito valutiamo case… oggi valutiamo la Chiesa di Vada Abbiamo stimato quanto costerebbe se fosse in vendita Spazi: 1100 mq Valore al MQ per la zona: 2500€ Valore sulla carta di 2.750.000€ Considerando 9000MQ di parco il valore sale a 3.2 - facebook.com facebook