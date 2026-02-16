La battaglia della mamma di Paolo Mendico | Sconfiggeremo il bullismo gliel’ho promesso
La mamma di Paolo Mendico ha dichiarato di voler combattere il bullismo dopo aver perso suo figlio, ucciso da un episodio di vessazioni. La donna ha promesso di dedicare tutte le sue forze per fare in modo che nessun altro bambino subisca ciò che ha subito il suo. Nei giorni scorsi, ha organizzato una manifestazione davanti alla scuola frequentata da Paolo, portando con sé un cartello con scritto:
"Mio figlio non c’è più. Ma gli ho fatto una promessa. Che mi impegnerò al massimo affinché il bullismo possa essere sconfitto definitivamente". Scandisce bene le parole mamma Simonetta, dal palco del Nomadincontro, mentre col marito Giuseppe riceve da Beppe Carletti la targa del premio ’Uno come noi’. Insieme a loro pure Luca Massacesi, già campione olimpico di arti marziali e ora alla guida dell’Osservatorio nazionale contro il bullimo. Paolo, figlio di Giuseppe e Simonetta, era il giovane studente di 14 anni, suicida lo scorso settembre in provincia di Latina a causa degli effetti di atti di bullismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Jacob Elordi: «Porterò la mamma agli Oscar: gliel’ho promesso quando avevo 15 anni»
L’attore Jacob Elordi ha annunciato che porterà sua madre agli Oscar, mantenendo una promessa fatta quando aveva 15 anni.
Paolo Mendico suicida a 14 anni per bullismo, la preside della scuola sospesa per 3 giorni
Una studentessa di 14 anni si è tolta la vita a causa di episodi di bullismo, suscitando attenzione sulla gestione delle situazioni di disagio scolastico.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bimbo trapiantato, la mamma e il cardinale Battaglia pregano insieme; Ernesto De Toni, il legale che ha riabilitato Rebecca Passler alle Olimpiadi: Dieci giorni al cardiopalma. Il biathlon? Non sapevo nemmeno come si scriveva fino ad oggi; Catherine O'Hara, svelate le cause della morte: la star di Mamma ho perso l'aereo ha avuto un'embolia polmonare; Una vita con la figlia più fragile. Mamma Luigia premiata dallo Stato.
Bimbo in attesa di un cuore, la mamma con un grande orso di peluche in ospedaleIl piccolo, vittima di un trapianto di cuore mal riuscito, continua la sua difficile battaglia per la vita, mentre la sua mamma, Patrizia ... notizie.tiscali.it
Bimbo trapiantato, la mamma e il cardinale Battaglia pregano insiemeLe condizioni restano gravi ma stabili. Attesa per un nuovo cuore, dopo quello danneggiato. Il legale della famiglia chiede che non sia la stessa equipe ad operarlo ... rainews.it
Aveva solo 14 anni. E la sua vita si è fermata troppo presto. Paolo Mendico non può diventare soltanto un nome tra tanti. Dietro quel nome c’era un ragazzo, una quotidianità, un’età che dovrebbe essere fatta di scoperte e leggerezza, non di solitudine. A qu facebook
"Paolo aveva chiesto aiuto!" Simonetta e Giuseppe, genitori di Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni suicidatosi in seguito a numerosi episodi di bullismo a scuola #drittoerovescio x.com