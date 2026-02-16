La mamma di Paolo Mendico ha dichiarato di voler combattere il bullismo dopo aver perso suo figlio, ucciso da un episodio di vessazioni. La donna ha promesso di dedicare tutte le sue forze per fare in modo che nessun altro bambino subisca ciò che ha subito il suo. Nei giorni scorsi, ha organizzato una manifestazione davanti alla scuola frequentata da Paolo, portando con sé un cartello con scritto:

"Mio figlio non c’è più. Ma gli ho fatto una promessa. Che mi impegnerò al massimo affinché il bullismo possa essere sconfitto definitivamente". Scandisce bene le parole mamma Simonetta, dal palco del Nomadincontro, mentre col marito Giuseppe riceve da Beppe Carletti la targa del premio ’Uno come noi’. Insieme a loro pure Luca Massacesi, già campione olimpico di arti marziali e ora alla guida dell’Osservatorio nazionale contro il bullimo. Paolo, figlio di Giuseppe e Simonetta, era il giovane studente di 14 anni, suicida lo scorso settembre in provincia di Latina a causa degli effetti di atti di bullismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La battaglia della mamma di Paolo Mendico: "Sconfiggeremo il bullismo, gliel’ho promesso"

