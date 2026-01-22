paolo mendico suicida a 14 anni per bullismo la preside della scuola sospesa per 3 giorni

Una studentessa di 14 anni si è tolta la vita a causa di episodi di bullismo, suscitando attenzione sulla gestione delle situazioni di disagio scolastico. La dirigente dell’Istituto Pacinotti di Fondi, Gina Antonetti, è stata sospesa per tre giorni in seguito a un procedimento avviato sul caso. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi efficaci per prevenire e affrontare fenomeni di bullismo nelle scuole.

La dirigente scolastica dell’Istituto Pacinotti di Fondi, Gina Antonetti, ha ricevuto la sospensione di tre giorni dal servizio a conclusione del procedimento avviato nei suoi confronti dopo il suicidio di Paolo Mendico di 14 anni. Il ministero ha disposto il provvedimento disciplinare all'esito degli approfondimenti svolti dagli ispettori inviati a Santi Cosma e Damiano e Fondi dopo la tragedia. Il ragazzo sarebbe stato vititma di bullismo e, secondo la famiglia, la scuola non sarebbe intervenuta adeguatamente nonostante le ripetute segnalazioni di quanto accadeva. Il diario di Paolo Paolo Mendico, 14 anni, si è tolto la vita l’11 settembre a Santi Cosma e Damiano, nel primo giorno di scuola. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

