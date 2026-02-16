Palosco inseguimento da film tra Bergamo e Brescia Presi due occupanti dell’auto | è caccia al conducente

A Palosco, la polizia ha inseguito un’auto in fuga dopo che l’auto ha fatto sorpassi pericolosi e ha tentato di attraversare a tutta velocità un fiume. Due persone sono state fermate, mentre si cerca ancora il conducente che è riuscito a scappare. La corsa si è svolta tra Bergamo e Brescia, creando scompiglio tra gli automobilisti.

Palosco. I sorpassi azzardati, la folle corsa contromano e il tentativo di dileguarsi guadando un fiume. Non è la trama di un film d'azione, ma pura realtà. È accaduto nella mattinata di lunedì 16 febbraio: a scatenare l'inseguimento da film a cavallo delle province di Bergamo e Brescia, un alt ignorato. Protagonista, un'Alfa Romeo Giulietta nera a cui gli agenti del comando paloschese hanno intimato di fermarsi a seguito di un sorpasso pericoloso. L'auto in un primo momento ha rallentato dando gas verso Palazzolo sull'Oglio, Mornico e Pontoglio. La prima pattuglia ha chiesto rinforzi al comando, che ha inviato una seconda auto e allestito un posto di blocco in via Palazzolo.