Folle inseguimento a Forlì auto di ladri in fuga ferisce 2 agenti | preso il conducente è caccia ai complici

Forlì, 6 dicembre 2025 – Venerdì sera un'auto con quattro presunti ladri è stata intercettata da carabinieri e polizia grazie alle telecamere dei varchi cittadini di Forlì. Alla vista di un posto di blocco davanti a una farmacia di San Lorenzo in Noceto, sulla Sp3 del Rabbi, il conducente, già segnalato dal rilevamento della targa, ha ignorato l'alt e, dopo un breve inseguimento, ha speronato un'auto delle forze dell'ordine, causando lievi ferite a due agenti. I quattro sono fuggiti a piedi nei campi, ma l'autista, un 29enne albanese, è stato bloccato e subito arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione e lesioni.

