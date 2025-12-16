Inseguimento da film tra Cambiano e Trofarello | bloccate due ragazze su un' auto una senza patente e l' altra ubriaca

Nella notte tra il 16 dicembre 2025, un inseguimento spettacolare tra Cambiano e Trofarello ha coinvolto due giovani italiane a bordo di una Fiat 600. Le ragazze, una senza patente e l’altra in stato di ebbrezza, hanno tentato di sfuggire ai controlli dei carabinieri, dando vita a scene da film.

Inseguimento da film nella notte di oggi, martedì 16 dicembre 2025, tra Cambiano e Trofarello. Protagoniste dell'accaduto due ragazze italiane sulla ventina che hanno forzato un posto di blocco dei carabinieri della compagnia di Chieri, allestito nel primo dei due comuni, con un'auto Fiat 600.

Inseguimento in piena notte dei Carabinieri tra Cambiano e Trofarello: denunciate due giovani che non si erano fermate a un posto di blocco - Nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 dicembre, due ragazze trofarellesi appena maggiorenni sono state fermate e denu ...

Tutto è iniziato a Cambiano, poi l'inseguimento da film è terminato a Trofarello - facebook.com facebook

