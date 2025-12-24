Pallavolo Serie A2 L’Emma Villas torna a sudare Domenica partita con Brescia
Dopo la vittoria casalinga contro Porto Viro, l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena ha ripreso la preparazione in vista della prossima partita in casa al PalaEstra. Domenica infatti i toscani scenderanno in campo proprio in Viale Sclavo contro il Gruppo Consoli Sferc Brescia alle 17. Gli ospiti occupano al momento la quinta piazza e vengono da una sconfitta al tiebreak contro Cantù mentre la formazione di Petrella è settima posizione e vuole almeno mantenerla in ottica qualificazione alla Coppa Italia di categoria. La squadra dopo aver riposato domenica e lunedì ieri è tornata ad allenarsi sul taraflex e in palestra al PalaParenti di Santa Croce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
