Dopo la vittoria casalinga contro Porto Viro, l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena ha ripreso la preparazione in vista della prossima partita in casa al PalaEstra. Domenica infatti i toscani scenderanno in campo proprio in Viale Sclavo contro il Gruppo Consoli Sferc Brescia alle 17. Gli ospiti occupano al momento la quinta piazza e vengono da una sconfitta al tiebreak contro Cantù mentre la formazione di Petrella è settima posizione e vuole almeno mantenerla in ottica qualificazione alla Coppa Italia di categoria. La squadra dopo aver riposato domenica e lunedì ieri è tornata ad allenarsi sul taraflex e in palestra al PalaParenti di Santa Croce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas torna a sudare. Domenica partita con Brescia

