Napoli presentata l' America' s Cup | via il 10 luglio 2027 nel campo di regata tra Posillipo e Castel dell’Ovo

Napoli si prepara ad ospitare l'America's Cup, con le regate principali previste dal 10 luglio 2027 tra Posillipo e Castel dell’Ovo. Le prove preliminari si svolgeranno a Cagliari dal 21 al 24 maggio, mentre tra maggio e giugno si svolgeranno le sfide degli sfidanti. Un evento che conferma l’importanza della nautica nel territorio e rappresenta un momento di rilievo per la città e il settore.

Il fascino e la tradizione della America’s Cup abbracciano e si fondono con la storia del nostro Paese. Nella splendida cornice del teatro di corte di Palazzo Reale a Napoli è stata presentata la 38ª edizione della più antica competizione sportiva internazionale ancora esistente. Il ministro dello Sport Andrea Abodi, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma con Grant Dalton, Ceo di New Zealand (il team defender), hanno tenuto a battesimo la prima tappa di avvicinamento verso le regate di Louis Vuitton Cup e successivamente di America’s Cup in programma nell’estate 2027 (manifestazione che poi si ripeterà con cadenza biennale). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

