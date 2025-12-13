La Genea Lanzara trionfa a Gaeta e consolida la vetta della classifica

La Genea Lanzara si conferma protagonista nel campionato, vincendo con autorevolezza a Gaeta e rafforzando la propria posizione in classifica. Con una prestazione di alto livello, la squadra di coach Nicolas Balogh ottiene il terzo successo consecutivo, dimostrando solidità e determinazione nel percorso verso la vetta.

Tempo di lettura: 2 minuti Una prestazione maiuscola quella offerta dalla Genea Lanzara sul campo di Gaeta, dove la squadra allenata da coach Nicolas Balogh ha conquistato una vittoria convincente per 33-24, consolidando il proprio primato in classifica con tre successi consecutivi. La gara si è aperta con un iniziale vantaggio per i salernitani: 1-4 nei primi minuti, ma Gaeta ha reagito, riportandosi sul 7-7. La Genea Lanzara ha però saputo mantenere il controllo, chiudendo il primo tempo sul 12-17 grazie a una difesa solida e a un gioco corale sempre incisivo. Nella ripresa, gli uomini di coach Balogh hanno spinto sull’acceleratore, toccando il massimo vantaggio di 9 reti (18-27) e gestendo il risultato con determinazione sino al fischio finale. Anteprima24.it

