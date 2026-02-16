Palladino e De Roon non temono Dortmund e il Muro giallo | Leggeri e sfrontati senza paura

Marten de Roon e Rudi Palladino si preparano alla sfida contro il Dortmund, anche se nel passato il centrocampista dell’Atalanta ha vissuto una serata memorabile a San Siro con l’Ajax, e non teme il Muro giallo. Sono convinti di poter affrontare la squadra tedesca con sicurezza, senza farsi intimidire dall’atmosfera calda e rumorosa dello stadio Signal Iduna Park. Palladino, che ha già affrontato grandi sfide in carriera, e De Roon, che ricorda ancora il gol decisivo di quella notte di otto anni fa, si presentano determinati e pronti a giocare con leggerezza.

Dortmund (Germania). Marten de Roon c'era, in quella serata di febbraio di otto anni fa: era il 15 febbraio 2018, la partita finì con clamoroso 3-2 decisa dalla doppietta di Batshuayi, ma agli oltre ottomila bergamaschi arrivati rimase negli occhi la doppietta di Ilicic. E ancora quella serata nessuno se l'è dimenticata. Il capitano nerazzurro è l'unico superstite di quell'Atalanta: il passato è passato, ora contano solo il presente e il futuro. E Raffaele Palladino lo sa bene: la sua Dea si gioca al Westfalenstadion il primo round della doppia sfida per passare agli ottavi. Senza De Ketelaere, senza Raspadori, entrambi infortunati, pensando già a nuove soluzioni.