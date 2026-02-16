Palladino e De Roon non temono Dortmund e il Muro giallo | Leggeri e sfrontati senza paura

Da bergamonews.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marten de Roon e Rudi Palladino si preparano alla sfida contro il Dortmund, anche se nel passato il centrocampista dell’Atalanta ha vissuto una serata memorabile a San Siro con l’Ajax, e non teme il Muro giallo. Sono convinti di poter affrontare la squadra tedesca con sicurezza, senza farsi intimidire dall’atmosfera calda e rumorosa dello stadio Signal Iduna Park. Palladino, che ha già affrontato grandi sfide in carriera, e De Roon, che ricorda ancora il gol decisivo di quella notte di otto anni fa, si presentano determinati e pronti a giocare con leggerezza.

Dortmund (Germania). Marten de Roon c’era, in quella serata di febbraio di otto anni fa: era il 15 febbraio 2018, la partita finì con clamoroso 3-2 decisa dalla doppietta di Batshuayi, ma agli oltre ottomila bergamaschi arrivati rimase negli occhi la doppietta di Ilicic. E ancora quella serata nessuno se l’è dimenticata. Il capitano nerazzurro è l’unico superstite di quell’Atalanta: il passato è passato, ora contano solo il presente e il futuro. E Raffaele Palladino lo sa bene: la sua Dea si gioca al Westfalenstadion il primo round della doppia sfida per passare agli ottavi. Senza De Ketelaere, senza Raspadori, entrambi infortunati, pensando già a nuove soluzioni.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Conferenza stampa Bisseck pre Borussia Dortmund Inter: «Il muro giallo non fa paura, io quinto? Chiedetelo al mister. E sul mio futuro vi dico questo»

La conferenza stampa di Bisseck, difensore nerazzurro, offre spunti sulla sua esperienza e sul futuro, in vista del match di Champions League contro il Borussia Dortmund.

La cura Palladino funziona, De Rossi ko. De Roon: "Siamo tornati quelli di prima..."

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Atalanta, i convocati per la Cremonese: si rivede Bakker. Out gli squalificati De Roon e Ahanor; Atalanta, contro la Cremonese fuori De Roon e Ahanor per squalifica. Occasione per Pasalic?; Atalanta, per l'attacco dubbi su CDK e Scamacca. Ma Palladino ha pronto il piano B; Allenamento in tarda mattinata al Centro Bortolotti.

palladino e de roonPalladino e De Roon non temono Dortmund e il Muro giallo: Leggeri e sfrontati, senza pauraIl tecnico e il capitano nerazzurro alla vigilia della sfida con il Borussia Leggeri e sfrontati, ragioniamo su 180 minuti senza mai pensare alla prossima ... bergamonews.it

de Roon: Con l’Atalanta ho vissuto anni ‘da pelle d’oca’! Domani non dobbiamo avere pauraInsieme a Palladino, anche de Roon ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Borussia Dortmund-Atalanta di Champions ... calcioatalanta.it