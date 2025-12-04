La cura Palladino funziona De Rossi ko De Roon | Siamo tornati quelli di prima
Se tre indizi fanno una prova come affermava Agatha Christie, adesso abbiamo la certezza che l'Atalanta è davvero rinata grazie alla cura Palladino. Terza vittoria di fila tra campionato e coppe per la Dea, tornata a volare con il tecnico napoletano. La Dea targata Palladino ha, infatti, steso nel giro di 8 giorni Eintracht Francoforte (3-0 in Champions), Fiorentina (2-0 in Serie A) e Genoa (ieri in Coppa Italia). Un poker senza storia quello calato dai nerazzurri sulla formazione ligure, dominata in lungo e in largo per tutta la gara. Pronti-via e la Dea va subito in vantaggio al primo vero affondo grazie all'incornata di Djimsiti sul cross di Zalewski (voto 7) al minuto diciannove. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
