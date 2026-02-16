Palladino Carichi per la Champions vogliamo giocarcela

Da ilgiornaleditalia.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico degli orobici Palladino ha dichiarato che la preparazione per la Champions League è intensa e che la squadra è determinata a fare bene. La causa di questa motivazione è l’entusiasmo dei tifosi, che rappresentano un elemento fondamentale per i giocatori. Palladino ha confermato che Scamacca è ormai recuperato e pronto a scendere in campo, mentre De Ketelaere e Raspadori saranno sostituiti con attenzione e strategia. I tifosi sono la parte più bella del calcio.

Il tecnico degli orobici: "Scamacca è recuperato, De Ketelaere e Raspadori saranno sostituiti al meglio" DORTMUND (GERMANIA) - "I tifosi sono la parte bella del calcio. Domani giocheremo in uno stadio affascinante, molto caldo: i tifosi, anche quelli avversari, ti regalano sempre stimoli, come la Champions, ovviamente. Affrontiamo una grande squadra: abbiamo tanto entusiasmo". Così il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, a Sky Sport, alla vigilia della gara di andata dei playoff di Champions League, in trasferta, contro il Borussia Dortmund. "De Ketelaere e Raspadori assenti? Ci dispiace, loro sono importanti per noi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

palladino carichi per la champions vogliamo giocarcela
© Ilgiornaleditalia.it - Palladino "Carichi per la Champions, vogliamo giocarcela"

Champions, l’Atalanta domani sera a Bruxelles. Palladino: “Vogliamo gli ottavi di finale”

L’Atalanta affronta domani sera l’Union St Gilloise a Bruxelles, nel match decisivo per qualificarsi agli ottavi di finale.

Fabregas sul Como: «Ammiriamo molto Gasperini. Noi ora vogliamo giocarcela stasera!»

Cesc Fabregas, allenatore del Como, si prepara alla sfida contro la Roma, esprimendo rispetto per Gasperini e la sua squadra.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L’Atalanta di Palladino ha ingranato la marcia in (ri)salita; Atalanta-Cremonese, Samardzic in campo per Cdk infortunato: Mi è mancato solo il gol. Palladino: Siamo una squadra matura; Il tennis calabrese in lutto: il cordoglio della Fitp Calabria per la scomparsa di Elisa Palladino; Palladino si gode l’Atalanta in ascesa e predica umiltà.

palladino carichi per laAtalanta, stop per Raspadori: stiramento al flessore. Salta la Champions e il Napoli, playoff Mondiali a rischioTre settimane possono sembrare poche. Ma quando dentro ci sono playoff europei, Coppa Italia e qualificazioni mondiali, ogni giorno conta. gonfialarete.com

Riposo strategico, il metodo Palladino spiegato da BarjieIl metodo di Raffaele Palladino spiegato dall’ex preparatore Simon Barjie: riposo strategico e gestione del gruppo ... calcioatalanta.it