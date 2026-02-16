Palladino Carichi per la Champions vogliamo giocarcela

Il tecnico degli orobici Palladino ha dichiarato che la preparazione per la Champions League è intensa e che la squadra è determinata a fare bene. La causa di questa motivazione è l’entusiasmo dei tifosi, che rappresentano un elemento fondamentale per i giocatori. Palladino ha confermato che Scamacca è ormai recuperato e pronto a scendere in campo, mentre De Ketelaere e Raspadori saranno sostituiti con attenzione e strategia. I tifosi sono la parte più bella del calcio.

Il tecnico degli orobici: "Scamacca è recuperato, De Ketelaere e Raspadori saranno sostituiti al meglio" DORTMUND (GERMANIA) - "I tifosi sono la parte bella del calcio. Domani giocheremo in uno stadio affascinante, molto caldo: i tifosi, anche quelli avversari, ti regalano sempre stimoli, come la Champions, ovviamente. Affrontiamo una grande squadra: abbiamo tanto entusiasmo". Così il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, a Sky Sport, alla vigilia della gara di andata dei playoff di Champions League, in trasferta, contro il Borussia Dortmund. "De Ketelaere e Raspadori assenti? Ci dispiace, loro sono importanti per noi.