Fabregas sul Como | Ammiriamo molto Gasperini Noi ora vogliamo giocarcela stasera!

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesc Fabregas, allenatore del Como, si prepara alla sfida contro la Roma, esprimendo rispetto per Gasperini e la sua squadra. In vista dell’incontro, ha condiviso le strategie e le aspettative, sottolineando la determinazione dei suoi a giocarsela al massimo contro una delle big della Serie A.

fabregas sul como ammiriamo molto gasperini noi ora vogliamo giocarcela stasera

© Calcionews24.com - Fabregas sul Como: «Ammiriamo molto Gasperini. Noi ora vogliamo giocarcela stasera!»

Fabregas si esprime così sul suo Como in vista della gara contro la Roma di stasera In vista della partita contro la Roma, l’allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha illustrato la sua strategia e le scelte tattiche per affrontare una delle squadre più forti della Serie A. Intervistato da Sky Sport, Fabregas ha commentato l’ipotesi . Calcionews24.com

IL COMO DI FABREGAS: TUTTO BELLO MA C'È UN PROBLEMA!!

Video IL COMO DI FABREGAS: TUTTO BELLO MA C'È UN PROBLEMA!!

fabregas como ammiriamo moltoFabregas sul Como: «Ammiriamo molto Gasperini. Noi ora vogliamo giocarcela stasera!» - Fabregas si esprime così sul suo Como in vista della gara contro la Roma di stasera In vista della partita contro la Roma, l’allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha illustrato la sua strategia e le sce ... calcionews24.com

fabregas como ammiriamo moltoFabregas: «Il Como è motivatissimo» - C’è anche un mea culpa bello chiaro nelle parole di Cesc Fabregas, ripensando alla partita con l’Inter. laprovinciadicomo.it