Pallacanestro Varese | Elisèe Assui saluta a fine stagione futuro negli Stati Uniti

Elisèe Assui lascia la Pallacanestro Varese alla fine di questa stagione per trasferirsi negli Stati Uniti, dove punta a giocare a basket a livello professionale. La decisione nasce dalla voglia di migliorare le proprie competenze e di affrontare nuove sfide lontano dall’Italia. Assui ha già ricevuto offerte da diversi club americani e si prepara a partire nelle prossime settimane, lasciando un segno importante nel team varesino.

Una evoluzione significativa nel percorso sportivo della Pallacanestro Varese prende forma con Elisèe Assui, che al termine della stagione in corso proseguirà la sua formazione cestistica nel sistema universitario statunitense. Si tratta di un passaggio inserito in uno specifico programma di sviluppo del club, mirato a valorizzare i talenti attraverso esperienze competitive internazionali e opportunità accademiche, con particolare attenzione all'integrazione tra settore giovanile e prima squadra. La scelta riflette la direzione strategica della società, orientata a offrire percorsi di crescita graduali e consapevoli ai giovani atleti.