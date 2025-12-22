Deve curarsi negli Stati Uniti | chiede aiuto

E’ affetta da una patologia rara, chiamata cisti aneurismatica ossea. Si tratta di una lesione benigna molto rara che aggredisce le ossa lunghe, provocando molto dolore e corrosione delle ossa. Nel suo caso – ancor più raro – si tratta di una recidiva di cisti aneurismatica aggressiva delle vertebre avuta da bambina. Le provoca fortissimi dolori e compressione al midollo, con importanti difficoltà nella deambulazione. L’unica speranza – dopo anni di calvario e diagnosi sbagliate, nonché tre interventi chirurgici che nulla hanno risolto – è un percorso 4 centri americani all’avanguardia a livello internazionale per casi complessi di chirurgia spinale: Johns Hopkins di Baltimora, Mayo clinic di Rochester in Minnesota, Cleveland Clinic in Ohio e il Barrow neurological Institute a Phoenix in Arizona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

