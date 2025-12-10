Perché per entrare negli Stati Uniti si dovrà mostrare cosa si è fatto sui social negli ultimi 5 anni

L'ingresso negli Stati Uniti potrebbe richiedere presto più che un visto o l'ESTA: infatti, è stata proposta l'introduzione di controlli approfonditi sui social media dei viaggiatori negli ultimi cinque anni. Questa misura mira a valutare meglio i requisiti di sicurezza e di background dei visitatori, aumentando i controlli preventive per chi desidera entrare nel paese.

Per entrare negli Stati Uniti presto potrebbero non essere più necessari solo il visto o l'ESTA: è stato proposto di introdurre controlli minuziosi dei social media dei turisti che vogliono visitare il paese.

