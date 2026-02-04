Questa mattina a Reggio Emilia si è concluso il convegno dedicato a Malaguzzi, un evento che ha richiamato insegnanti, educatori e genitori. Durante le sessioni si è parlato di come mettere l’umanità al centro dell’innovazione educativa, puntando su ascolto e prossimità. I partecipanti hanno condiviso idee e esperienze per migliorare il modo in cui si educa, con un’attenzione particolare alle relazioni e ai bisogni dei bambini. La giornata si è chiusa con un senso di ripartenza e voglia di cambiare approccio,

A Reggio Emilia, sotto un cielo grigio ma luminoso di febbraio, si è chiuso un dibattito che ha risuonato come un’eco profonda tra le mura del Centro Malaguzzi. Due giorni di riflessione, incontri, tavole rotonde e momenti di ascolto hanno portato in superficie un concetto semplice ma rivoluzionario: la città non è solo un insieme di strade, edifici e infrastrutture, ma un luogo dove le persone vivono, si incontrano, si riconoscono. Il tema centrale, ripetuto con insistenza da studiosi, amministratori e cittadini, era chiaro: mettere al centro le persone. L’evento, intitolato *The Beauty of Proximity. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Convegno Malaguzzi: l’umanità al centro dell’innovazione educativa tra ascolto e prossimità

