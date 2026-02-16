Palermo | Archeotrekking svela domus romane e mura puniche nascoste nel cuore della città

Palermo apre le sue porte a un archeotrekking che rivela tra le vie del centro resti di domus romane e mura puniche sconosciute. La scoperta di queste strutture antiche, emerse durante lavori di restauro, permette di conoscere meglio le radici storiche della città. Camminando tra i vicoli, i partecipanti possono toccare con mano testimonianze di un passato sepolto sotto il cemento.

Palermo Svela le Sue Radici: Un Archeotrekking tra Domus Romane e Mura Puniche. Palermo si prepara a un insolito viaggio nel tempo. Domenica 22 febbraio, ArcheOfficina guiderà un archeotrekking urbano che svelerà le stratificazioni millenarie nascoste tra le vie del centro storico, da Villa Bonanno a piazza Marina. L’iniziativa offre un accesso esclusivo a siti spesso preclusi al pubblico, come le domus romane, e promette di riscoprire un patrimonio archeologico di inestimabile valore. Un Percorso tra Storia e Archeologia. L’archeotrekking urbano si snoderà attraverso un percorso studiato per raccontare la complessa storia di Palermo, crocevia di civiltà e culture.🔗 Leggi su Ameve.eu

