Palermo Sonora | musiche e suoni di Natale nel cuore della città

A dicembre, il centro storico di Palermo si trasforma in un grande palcoscenico grazie a Palermo Sonora, l’evento che anima le piazze storiche con musiche e suoni natalizi. Per quattro giornate, cinque piazze si collegano in un itinerario musicale a cielo aperto, offrendo un’esperienza unica di festa e cultura nel cuore della città.

Quattro giornate, cinque piazze storiche, un’unica grande scena a cielo aperto: a dicembre il centro storico di Palermo si anima con Palermo Sonora, l’itinerario musicale che trasforma la città in un grande palcoscenico diffuso. Un progetto firmato Utopìa, in collaborazione con l’Assessorato alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

I Concerti del Selinus – Un nuovo capitolo di emozione e bellezza Piano Recital • Misako Mihara La poetica sonora delle immagini Winter Season Palermo Classica – #Castelvetrano Il sipario del Teatro Selinus si apre per la prima volta sulla Winter Season - facebook.com Vai su Facebook

Musica e Cinema al Teatro Massimo di Palermo - Questo sito web utilizza i cookie I cookie sono piccoli file di testo che i siti web collocano sul tuo dispositivo durante la navigazione. Segnala guidasicilia.it

I suoni dimenticati riaffiorano a Monte dei pegni di Palermo - Li ha raccolti, in giro per la Sicilia, Alessandro Librio e li ha portati al Monte dei pegni di palazzo Branciforte. Secondo ansa.it

APPALERMO - Official Video

Video APPALERMO - Official Video Video APPALERMO - Official Video