Palermo spasima | alla fondazione Dusmet un viaggio poetico nel cuore segreto della città
La Fondazione Dusmet e Nota Preziosa presentano “Palermo Spasima”, un pomeriggio di poesia, musica e identità dedicato alla città di Palermo, reinterpretata come un amore che non si esaurisce mai. L’evento si terrà il 29 novembre alle ore 18:00 nel salone monumentale dell’Abbazia di San Martino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
