Lite in famiglia degenera | 46enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Una lite in famiglia a Vallata è degenerata in un episodio di resistenza a pubblico ufficiale. I Carabinieri di Trevico hanno arrestato un uomo di 46 anni, ritenuto responsabile di minacce e resistenza durante le operazioni di intervento. L'episodio si è verificato nella notte, evidenziando le tensioni all’interno della comunità locale.

Questa notte, a Vallata, i Carabinieri della Stazione di Trevico hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 46enne del posto ritenuto responsabile dei reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti presso l'abitazione dell'uomo a seguito di richiesta per una lite con il figlio convivente: secondo quanto ricostruito, poco prima, in un momento d'ira, il 46enne avrebbe danneggiato il computer del giovane. All'arrivo della pattuglia, l'uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha minacciato e spintonato i Carabinieri, opponendo attiva resistenza.

