Lite stradale degenera lo minaccia con la pistola giocattolo Anche un ubriaco al centro commerciale e il furto di 4 bici elettriche

Gli interventi dei carabinieri di Cesena e delle stazioni di San Carlo, Sarsina e Verghereto hanno riguardato diversi episodi recenti. Tra questi, una lite stradale che è degenerata con un anziano minacciato con una pistola giocattolo, un uomo ubriaco nel centro commerciale e il furto di quattro biciclette elettriche. Questi eventi evidenziano l’attenzione delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza pubblica.

Non è mancato il lavoro per i carabinieri della compagnia di Cesena e delle stazioni periferiche di San Carlo, Sarsina e Verghereto, curioso il caso di una lite stradale degenerata dove un anziano è stato minacciato con una pistola giocattolo. Il bilancio parla di cinque denunce e un arresto.Nel pomeriggio del 6 gennaio a Rimini, una rapina si è verificata presso la gioielleria Gold Gallery, situata all'interno del centro commerciale I Malatesta.

