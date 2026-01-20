Lite stradale degenera lo minaccia con la pistola giocattolo Anche un ubriaco al centro commerciale e il furto di 4 bici elettriche

Da cesenatoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli interventi dei carabinieri di Cesena e delle stazioni di San Carlo, Sarsina e Verghereto hanno riguardato diversi episodi recenti. Tra questi, una lite stradale che è degenerata con un anziano minacciato con una pistola giocattolo, un uomo ubriaco nel centro commerciale e il furto di quattro biciclette elettriche. Questi eventi evidenziano l’attenzione delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza pubblica.

Non è mancato il lavoro per i carabinieri della compagnia di Cesena e delle stazioni periferiche di San Carlo, Sarsina e Verghereto, curioso il caso di una lite stradale degenerata dove un anziano è stato minacciato con una pistola giocattolo. Il bilancio parla di cinque denunce e un arresto.Nel.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Armato di pistola giocattolo rapina la gioielleria del centro commercialeNel pomeriggio del 6 gennaio a Rimini, una rapina si è verificata presso la gioielleria Gold Gallery, situata all’interno del centro commerciale I Malatesta.

Leggi anche: Punta la pistola e minaccia un automobilista durante una lite stradale

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Lite per la droga degenera in strada, tenta di accoltellarlo alle spalle: interviene la polizia; La lite degenera: minaccia un uomo con un manganello telescopico; Violenta lite tra fratelli ad Acilia: soccorsi e Polizia per sedare i momenti di alta tensione esplosi in strada; Lite in strada per una dose di droga, tenta di accoltellarlo alle spalle: due giovani denunciati a Como.

lite stradale degenera loLite per la droga degenera in strada, tenta di accoltellarlo alle spalle: interviene la polizia - Intervento in via Regina Teodolinda dopo la segnalazione di una lite armata. Sequestrato un coltello di 23 centimetri, entrambi feriti in modo lieve e denunciati. Valutazioni in corso anche da parte d ... quicomo.it

Milano, l'incidente stradale degenera: lite tra automobilisti e 30enne trascinato per 100 metri - Un incidente stradale che poteva risolversi con una semplice constatazione amichevole si è trasformato in un episodio di violenza con gravi conseguenze. È accaduto nel pomeriggio di domenica a Milano, ... affaritaliani.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.