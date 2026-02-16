Palazzo della Cultura ospiterà un incontro sulle nuove truffe

Il Palazzo della Cultura di Catania ospiterà un evento sulle recenti truffe online, causato dall’aumento di furti di identità e frodi digitali. Mercoledì 18 febbraio alle 16, esperti e cittadini si riuniranno nella sala Marchesi di via Vittorio Emanuele II 121 per discutere di come riconoscere e prevenire queste truffe. Poste Italiane e il Comune di Catania hanno organizzato l’incontro, che mira a sensibilizzare il pubblico sulle insidie più diffuse nel mondo digitale.

Gli esperti illustreranno con esempi pratici come riconoscere ed evitare le trappole più comuni, come e perché proteggere i dati in rete e tutelare la sicurezza dei dispositivi in uso ai cittadini Mercoledì 18 febbraio alle ore 16, presso la sala Marchesi del Palazzo della Cultura di Catania, in via Vittorio Emanuele II 121, si terrà l'incontro "Occhio alle truffe" organizzato da Poste Italiane in collaborazione con il Comune di Catania. Gli esperti del Fraud Prevention Center e di Educazione Digitale di Poste Italiane illustreranno con esempi pratici come riconoscere ed evitare le trappole più comuni, come e perché proteggere i dati in rete e tutelare la sicurezza dei dispositivi in uso ai cittadini.