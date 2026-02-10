Inclusività nella mobilità verticale in Calabria | incontro a Palazzo della Cultura

Giovedì 12 febbraio alle 16, si svolge a Locri un incontro sulla mobilità verticale in Calabria. L’evento si tiene nell’Auditorium del Palazzo della Cultura e vede la partecipazione di Calabria Mobility e del Gal Terre Locridee. L’obiettivo è parlare di come rendere più accessibile la mobilità, coinvolgendo cittadini, istituzioni e esperti del settore.

Si terrà giovedì 12 febbraio, a partire dalle ore 16, nell'Auditorium del Palazzo della Cultura, a Locri, l'evento formativo dal titolo "Inclusività nella mobilità verticale in Calabria", promosso da Calabria Mobility e dal Gal Terre Locridee, con il patrocinio della Città di Locri, dell'Ordine.

