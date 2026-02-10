Inclusività nella mobilità verticale in Calabria | incontro Palazzo della Cultura

Giovedì pomeriggio a Locri si svolge un incontro dedicato all'inclusione nella mobilità verticale. Nell’Auditorium del Palazzo della Cultura, alle 16, si riuniscono esperti, rappresentanti e cittadini per discutere di come rendere più accessibili gli ascensori e le scale mobili in Calabria. L’evento, promosso da Calabria Mobility e dal Gal Terre Locridee, punta a trovare soluzioni pratiche e concrete per migliorare la vita di chi ha bisogno di supporto nelle strutture pubbliche.

Si terrà giovedì 12 febbraio, a partire dalle ore 16, nell’Auditorium del Palazzo della Cultura, a Locri, l’evento formativo dal titolo “Inclusività nella mobilità verticale in Calabria”, promosso da Calabria Mobility e dal Gal Terre Locridee, con il patrocinio della Città di Locri, dell’Ordine.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Calabria Mobilità "Reti di giustizia" organizza un incontro sulla separazione delle carriere a Palazzo della Cultura Reti di Giustizia organizza un incontro sulla separazione delle carriere, che si terrà domenica 18 gennaio alle 16 al Palazzo della Cultura di Catania, in via Vittorio Emanuele 121. A Palazzo Strozzi l’incontro “Piero Gobetti, la cultura e la rivoluzione russa” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Calabria Mobilità Argomenti discussi: Reggio Calabria: inclusività e mobilità verticale a Locri; Inclusività e accessibilità: a Locri un incontro sulla mobilità verticale in Calabria; Al via Cerisano Insieme – Comunità e Benessere: un nuovo percorso dedicato agli over 60; Roccella Ionica: Siglato un protocollo d’intesa tra il Comune e la Fondazione Santa Marta. Opportunità nelle costruzioni, nell'agroalimentare e nella mobilità verticaleCostruzioni, industria agroalimentare e mobilità verticale offrono buone occasioni di lavoro. «Senza nuove competenze non c'è futuro per il nostro settore. Nei prossimi anni nel comparto delle ... avvenire.it Giovedì 12 febbraio, a partire dalle ore 16:00, l’Auditorium del Palazzo della Cultura di Locri ospiterà l’evento formativo “Inclusività nella mobilità verticale in Calabria”, promosso da Calabria Mobility e dal GAL Terre Locridee, con il patrocinio della Città di facebook

