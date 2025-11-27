Controlli contro il caporalato scoperti cinque lavoratori in nero e denunciati due imprenditori
Il personale del nucleo ispettorato del lavoro di Catania, con il supporto dei carabinieri delle stazioni territoriali e di mediatori culturali del progetto “SU.PRE.ME.”, ha svolto una serie di controlli contro il caporalato nelle aree di Mineo e Scordia. Le verifiche hanno consentito di scoprire. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
