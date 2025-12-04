Five Nights at Freddy’s 2 la recensione | le colpe dei padri

Il film: Five Nights at Freddy's 2, 2025. Diretto da: Emma Tammi. Cast: Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Piper Rubio. Genere: Horror Durata: 1 ora e 44 minuti. Dove l'abbiamo visto: al cinema. Trama: Nel 1982 un tragico evento nella prima sede di Freddy Fazbear's Pizza porta alla chiusura del locale, ma non mette fine ai suoi misteri. Vent'anni dopo, Vanessa Afton è ancora perseguitata dagli incubi legati al padre, mentre Abby è convinta che gli animatronici "amici" dell'infanzia siano tornati. Per scoprire la verità, Mike e Vanessa devono indagare proprio nel luogo dove tutto è cominciato. A chi è consigliato? Perfetto per chi ha amato il primo film e vuole ritrovare i personaggi, per i fan dell'horror leggero e senza gore, e ovviamente per chi è appassionato della saga videoludica.

