Generazioni allo specchio le colpe dei padri e la sfida del voto nell’Italia di oggi

Un assiduo lettore della rubrica, osservando la scena pubblica, mi scrive: «Vedo che non cambia niente. Chi non vota sbaglia». Animato da un ammirevole fiducia nelle virtù civili, invita la sua generazione a «scendere in campo» per formare una nuova classe dirigente «sana e operosa». Il candore. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Attivi a Vicopisano due sportelli gratuiti per giovani e famiglie nel Polo Generazioni Servizi AIED e La Vita Oltre lo Specchio dedicati al benessere psicologico, all’educazione affettiva e ai disturbi alimentari - facebook.com Vai su Facebook

Generazioni senza padri - L’emergenza è la molla della storia perché porta alla luce l’inguardabile, ciò che non si ha il coraggio di affrontare, e offre una prospettiva nuova della realtà. Come scrive avvenire.it

Colpe di padri e sempre difficile riscatto di figli - Nel piccolo e cordiale, stimolante elenco dei libri più amati stilato da Carlo Fruttero, un'ultima fatica affrontata con l'aiuto della figlia e pubblicata postuma (Da una notte all'altra, Mondadori). Scrive avvenire.it