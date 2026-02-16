Droga sintetica nei pacchi postali spediti dall’Olanda | tre in manette

Tre persone sono state arrestate a Brescia perché trovate in possesso di droga sintetica nascosta in pacchi provenienti dall’Olanda. La polizia ha intercettato alcuni spedizioni postali sospette e ha sequestrato sostanze stupefacenti di alta qualità. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato diverse scatole contenenti pasticche e polveri, che sarebbero destinate al mercato locale.

Brescia, 16 febbraio 2026 - Il rifornimento di droga sintetica? Nei pacchi arrivati dall' Olanda. Sequestro di droga sintetica. Tre etti di Mdpv, potente droga sintetica con effetti superiori a quelli della cocaina, sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato a Brescia, dove tre uomini sono stati arrestati con l'accusa di importazione e spaccio di sostanze stupefacenti. La sostanza era contenuta in tre pacchi provenienti dall'Olanda, intercettati dopo una segnalazione e monitorati dagli investigatori della Questura di Brescia. Operazione e arresti. Gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato i destinatari - un 53enne già ai domiciliari per reati legati alla droga, un 46enne e un 38enne con precedenti - bloccandoli mentre stavano per ritirare la spedizione.