Brescia maxi sequestro da 50mila euro | pusher ai domiciliari ritira droga dall' Olanda beccato con la MDPV
Un 47enne è stato arrestato a Brescia per spaccio di droga sintetica: sequestrati 250 grammi di MPDV, oltre 2.500 dosi e 50.000 euro di valore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Sequestro di droga per 12 milioni di euro: tutti i nomi delle 24 persone arrestate - Colpo al maxi network della droga: 24 indagati raggiunti da misure cautelari (21 in carcere, 3 ai domiciliari), sequestrati beni per 3 milioni e ricostruita una rete che avrebbe movimentato più di 1,3 ... Secondo bresciatoday.it
Brescia, operazione contro il narcotraffico: sgominati clan albanesi - Ventiquattro misure cautelari per un maxi giro di droga che aveva base a Rovato e Palazzolo. Da rainews.it