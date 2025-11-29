Brescia maxi sequestro da 50mila euro | pusher ai domiciliari ritira droga dall' Olanda beccato con la MDPV

Un 47enne è stato arrestato a Brescia per spaccio di droga sintetica: sequestrati 250 grammi di MPDV, oltre 2.500 dosi e 50.000 euro di valore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Brescia, maxi sequestro da 50mila euro: pusher ai domiciliari ritira droga dall'Olanda, beccato con la MDPV

