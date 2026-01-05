Pablo Trincia al Politeama Genovese con L’Uomo Sbagliato un incredibile caso di malagiustizia

Mercoledì 7 gennaio, al Politeama Genovese, Pablo Trincia presenta “L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo”. Scrittore e giornalista di grande esperienza, Trincia porta sul palco un approfondimento su un caso di malagiustizia, offrendo un racconto accurato e coinvolgente. L’evento rappresenta un’occasione per riflettere su temi di attualità, con un approccio sobrio e rigoroso alla narrazione.

Dalla penna al palcoscenico, dalla cronaca alla scena: mercoledì 7 gennaio Pablo Trincia, uno dei più talentuosi narratori del nostro tempo, porta al Politeama Genovese "L'Uomo Sbagliato – Un'inchiesta dal vivo". Un racconto sconvolgente su un caso di malagiustizia.

Pablo Trincia porta in teatro «L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo»: la malagiustizia raccontata sul palco, tre le tappe in Puglia - Dalla penna al palcoscenico, dalla cronaca alla scena teatrale: Pablo Trincia, uno dei narratori più apprezzati e riconosciuti del nostro tempo, debutta con lo spettacolo “L’Uomo Sbagliato – ... lagazzettadelmezzogiorno.it

