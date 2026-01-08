L’uomo sbagliato – Un’inchiesta dal vivo | Pablo Trincia porta in scena al Golden un caso di malagiustizia

A febbraio, Pablo Trincia presenta al Golden “L’uomo sbagliato – Un’inchiesta dal vivo”, un racconto che mette in luce un caso di malagiustizia. Con uno stile diretto e accurato, l’esperto giornalista porta sul palco una narrazione coinvolgente, basata su fatti reali e approfondimenti, offrendo al pubblico un’analisi sobria e rigorosa di un tema di grande attualità.

