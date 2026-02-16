Otto colpi contro padre e figlio Il ragazzo è ancora gravissimo

Un uomo di 57 anni ha sparato otto colpi contro padre e figlio, causando gravi ferite al ragazzo. La sparatoria è avvenuta a Brugherio, in provincia di Monza e della Brianza, mentre i due erano ospiti dei vicini. Il padre, di 50 anni, e il figlio, di 26, vivono a Stradella, in Oltrepò Pavese, e si trovavano in visita quando sono stati colpiti. Il giovane è ancora in condizioni critiche all’ospedale.

STRADELLA (Pavia) Erano a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, in visita a casa dei vicini del 57enne che ha aperto il fuoco: il padre, 50enne, e il figlio, 26enne, abitano a Stradella, in Oltrepò pavese. Il più giovane è in condizioni più gravi, ricoverato con prognosi riservata, ancora in pericolo di vita, all’ ospedale San Gerardo di Monza, per ferite alla schiena e al braccio sinistro. Valutato invece fuori pericolo il padre 50enne, colpito a una gamba e allo stomaco, trasportato con l’ elisoccorso all’ ospedale di Varese. Vittime degli otto colpi sparati venerdì sera con una pistola, detenuta illegalmente, dal 57enne che già nelle ore successive è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Monza, con l’accusa di duplice tentato omicidio aggravato e detenzione illecita di arma da fuoco, portato in carcere a Monza a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

