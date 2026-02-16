STRADELLA (Pavia) Erano a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, in visita a casa dei vicini del 57enne che ha aperto il fuoco: il padre, 50enne, e il figlio, 26enne, abitano a Stradella, in Oltrepò pavese. Il più giovane è in condizioni più gravi, ricoverato con prognosi riservata, ancora in pericolo di vita, all’ ospedale San Gerardo di Monza, per ferite alla schiena e al braccio sinistro. Valutato invece fuori pericolo il padre 50enne, colpito a una gamba e allo stomaco, trasportato con l’ elisoccorso all’ ospedale di Varese. Vittime degli otto colpi sparati venerdì sera con una pistola, detenuta illegalmente, dal 57enne che già nelle ore successive è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Monza, con l’accusa di duplice tentato omicidio aggravato e detenzione illecita di arma da fuoco, portato in carcere a Monza a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un 57enne, noto alle forze dell’ordine, ha sparato otto colpi di pistola contro i vicini a Brugherio, dopo una lite tra vicini.

Un uomo di 57 anni ha aperto il fuoco con un’arma da fuoco in un cortile di Brugherio, colpendo padre e figlio con otto colpi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Otto colpi di pistola contro i vicini dopo lite: arrestato 57enne. In gravi condizioni padre e figlio; Spara 8 colpi contro padre e figlio a Brugherio, a casa aveva altri 50 proiettili: grave il giovane; Otto colpi contro padre e figlio. Il ragazzo è ancora gravissimo; Padre e figlio oltrepadani feriti a colpi di pistola mentre erano a casa di amici a Brugherio: arrestato il 5….

Lite tra vicini finisce nel sangue a Brugherio: otto colpi contro padre e figlio. Arrestato un 57enneSparatoria a Brugherio: 57enne arrestato per duplice tentato omicidio dopo aver ferito padre e figlio. Indagini sulla lite tra vicini ... tag24.it

Otto colpi di pistola contro i vicini dopo lite: arrestato 57enne. In gravi condizioni padre e figlioL'autore, un 57enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, ha sparato ai due uomini, presenti in quanto conoscenti dei vicini con cui era scoppiata la lite. ilfattoquotidiano.it

Raggiunti da otto colpi mentre lavoravano in una cascina: arrestato un 57enne per tentato duplice omicidio. Grave il 26enne facebook