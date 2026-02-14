Un 57enne, noto alle forze dell’ordine, ha sparato otto colpi di pistola contro i vicini a Brugherio, dopo una lite tra vicini. La sparatoria si è verificata ieri sera in via Torrazza, all’interno di un cortile condominiale, e ha lasciato padre e figlio in gravi condizioni. I carabinieri sono intervenuti subito dopo aver ricevuto la segnalazione di colpi di arma da fuoco.

L’uomo, arrestato in flagranza di reato, è un 57enne già noto alle forze dell’ordine. Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della compagnia di Monza sono intervenuti dopo una segnalazione di esplosione di colpi di arma da fuoco all’interno di una corte condominiale in via Torrazza, a Brugherio. Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso il 57enne che aveva appena esploso otto colpi con una pistola automatica illecitamente detenuta. Le vittime del duplice tentato omicidio sono un padre e un figlio, rispettivamente di 50 e 26 anni, conoscenti dei vicini dell’uomo che avrebbe sparato a seguito di un alterco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Otto colpi di pistola contro i vicini dopo lite: arrestato 57enne. In gravi condizioni padre e figlio

Un uomo di 57 anni ha aperto il fuoco durante una lite in una casa di corte a Brugherio, ferendo gravemente padre e figlio.

