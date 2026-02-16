Ottantenne mostra i genitali in un negozio poi si mette a rubare | sanzionato

Un uomo di 80 anni ha provocato scompiglio in un negozio di Capodistria sabato sera, mostrando i genitali ai clienti e poi rubando del cibo. La sua azione ha sorpreso le persone presenti e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La polizia ha poi sanzionato l’uomo per il suo comportamento.

Si abbassa i pantaloni e mostra i genitali agli sconcertati clienti all'interno di un esercizio commerciale, poi si mette a rubare del cibo: è successo in un negozio di generi alimentari nella zona di Capodistria sabato 14 febbraio, intorno alle 21. Protagonista della singolare vicenda un anziano 82enne di nazionalità croata. Sul posto è intervenuta la polizia di Capodistria, che ha sanzionato l'uomo per diverse violazioni.