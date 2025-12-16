Si fingono clienti per rubare profumi in un negozio del Corso | è caccia ai ladri

Due uomini si sono finguti clienti e, approfittando di una distrazione delle commesse, hanno tentato di rubare diversi profumi in un negozio di Corso Vittorio Emanuele a Salerno. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio e ora sono in corso le ricerche per identificare i responsabili.

Ladri in azione, nel pomeriggio, su Corso Vittorio Emanuele a Salerno. Secondo una prima ricostruzione, due uomini si sono finti clienti di un negozio di articoli di bellezza e approfittando di un momento di distrazione delle commesse hanno rubato diversi profumi esposti sugli scaffali. E poi si. Salernotoday.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LIMONE O SCHIAFFONE 2 Tentano un furto da Louis Vuitton in Galleria con la tecnica dei “finti clienti” - È successo nella serata di mercoledì 3 dicembre, nei guai due donne di 25 e 59 anni, entrambe sono state fermate dalla polizia ... milanotoday.it

