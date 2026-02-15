Papa Leone XIV a Ostia | Qui la violenza esiste e ferisce non rassegnatevi alla cultura del sopruso

Papa Leone XIV si è recato a Ostia e ha parlato chiaramente della violenza presente nella zona, evidenziando come questa continui a causare ferite profonde. Durante il suo intervento, ha sottolineato che molti giovani sono vittime di episodi violenti, spesso aggravati dall’uso di droghe. In piazza, ha invitato le persone a non arrendersi alla cultura del sopruso, sottolineando la necessità di reagire.

(Adnkronos) – Papa Leone XIV ha denunciato con parole forti la presenza della violenza anche a Ostia, sottolineando come essa "esista e ferisca", colpendo in particolare giovani e adolescenti, talvolta alimentata dall'uso di sostanze. Nel corso dell'omelia pronunciata durante la messa nella parrocchia di Santa Maria Regina Pacis, il Pontefice ha richiamato anche "l'azione delle.