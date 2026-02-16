La società Rizzani De Eccher, responsabile della costruzione del nuovo ospedale Salesi di Ancona, ha registrato una perdita di oltre 67 milioni di euro nel 2023, a causa di problemi finanziari cresciuti durante i lavori. La ditta, infatti, si trova a dover affrontare debiti verso i fornitori per circa 285 milioni, complicando ulteriormente la situazione del progetto. Il bilancio, depositato al Registro imprese, evidenzia un quadro preoccupante per i lavori che dovrebbero rinnovare l’ospedale.

Ancona, 16 febbraio 2026 – Perdita di oltre 67 milioni e debiti verso fornitori a quota 285 milioni. Sono questi i numeri che emergono dal bilancio 2023 depositato al Registro imprese di Rizzani De Eccher, il colosso delle costruzioni capofila del cantiere del nuovo Salesi di Ancona. La società ha depositato nei giorni scorsi al tribunale di Trieste un’istanza di concordato in continuità, la procedura prevista dal Codice della crisi d’impresa che consente all’azienda di ristrutturare il debito senza fermare l’attività. Dopo l’intervista al Carlino dell’assessore Francesco Baldelli, che ha parlato di «attesa» più che di allarme, ora sono le cifre ufficiali a raccontare la situazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo ospedale Salesi a rischio: la ditta in perdita per 67 milioni

