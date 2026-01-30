Conad ha raccolto 147mila euro a sostegno dell’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona
Conad ha raccolto 147 mila euro per l’Ospedale Pediatrico “Salesi” di Ancona. La catena ha coinvolto i negozi della zona e i clienti, che hanno donato per sostenere le strutture pediatriche locali. L’iniziativa ha riscosso un buon successo, con molte persone che hanno deciso di contribuire anche con piccole offerte. Ora, i fondi saranno usati per migliorare i servizi e le attrezzature dell’ospedale.
Durante l’operazione, i clienti Conad hanno potuto ricevere una campanella di Natale e devolvere 50 centesimi in beneficenza CIA-Conad e Conad Adriatico hanno annunciato la raccolta di 147.000 euro nel territorio provinciale di Ancona a sostegno dell’Ospedale Pediatrico “G. Salesi”, a seguito dell’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore” attiva nel periodo natalizio dello scorso anno. Ciò è stato reso possibile grazie alla generosità dei clienti Conad, che anche quest’anno hanno sostenuto l’iniziativa collezionando le campanelle di Natale, ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney: una linea di 13 soggetti realizzati in plastica riciclata (ABS).🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondimenti su Conad Ancona
Ultime notizie su Conad Ancona
