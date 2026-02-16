Ospedale di Perugia | squadra di specialisti rimuove fibroma gigante con tecnica robotica

Un team di specialisti dell’ospedale di Perugia ha rimosso un grande fibroma uterino usando una tecnica robotica, a causa delle sue dimensioni eccezionali. L’intervento, che si è svolto nei giorni scorsi nel reparto di Ostetricia e Ginecologia diretto dal dottor Saverio Arena, ha coinvolto l’utilizzo di un robot chirurgico di ultima generazione. La massa, lunga oltre 10 centimetri, aveva causato fastidi e complicazioni alla paziente, portando i medici a optare per questa soluzione innovativa.

Intervento di alta specializzazione eseguito con successo dall'equipe della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia La giovane donna si era rivolta ai sanitari a causa di un dolore acuto insorto di recente. Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato la presenza di una massa addominale di origine uterina dalle dimensioni massime di 26 centimetri per 16, con un peso complessivo di 1,9 chilogrammi. "Il mioma, noto anche come fibroma uterino, è una massa composta da cellule muscolari e tessuto fibroso - spiega il dottor Saverio Arena che ha eseguito l'intervento - Sebbene non sia maligno, può raggiungere dimensioni significative, causando sintomi e complicazioni in alcuni casi.