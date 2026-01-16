All’ospedale pugliese Miulli primato di interventi al fegato con tecnica robotica
L'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, si distingue nel 2025 come il primo centro in Italia per numero di interventi sul fegato eseguiti con tecnica robotica. Questa certificazione evidenzia l'impegno della struttura nel campo della chirurgia avanzata, offrendo ai pazienti soluzioni innovative e di alta qualità. La crescita delle competenze in questo settore rappresenta un importante passo avanti per l'assistenza sanitaria regionale e nazionale.
(Adnkronos) – L'ospedale ecclesiastico 'Miulli' di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, nel 2025 è stato il primo centro in Italia per numero di interventi sul fegato eseguiti con tecnica robotica, comunicano dalla struttura. Un primato basato sul numero di device utilizzati, di assoluto rilievo a livello nazionale – spiegano dal Miulli – e che riguarda il trattamento di patologie complesse e ad alto impatto clinico quali metastasi epatiche, epatocarcinoma e colangiocarcinoma, a testimonianza dell'alto livello di specializzazione e di innovazione raggiunto dall'ospedale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
